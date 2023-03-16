Мирну акцію «ДЕ ТИ» провели у сімох різних українських містах

У четвер, 16 березня, у Львові провели мирну акцію «ДЕ ТИ», присвячену річниці трагедії в Маріупольському драматичному театрі. Влаштували її символічно перед входом до Львівського театру опери та балету ім. С. Крушельницької. Маріупольці, які зараз проживають у Львові, принесли квіти і лампадки та хвилиною мовчання вшанували всіх загиблих. Також вони принесли шматок знаменитої люстри, яка була окрасою Маріупольського драматичного театру.

Окрім Львова, такі акції маріупольці провели ще в кількох українських містах: у Тернополі, Чернівцях, Ужгороді, Києві, Івано-Франківську, Кривому Розі. Назва акції «ДЕ ТИ» – це символічне питання всіх мешканців Маріуполя.

«Зараз в словах "де ти" кожен маріуполець чи кожна маріупольчанка бачить питання теперішнього їхнього життя. Де ти, мирний український Маріуполе, який у нас тимчасово забрали російські окупанти? "Де ти"? Cаме ці слова вигукували в слухавки своїх телефонів тисячі людей, намагаючись знайти рідних, друзів, бо з 2 березня 2022 року Маріуполь перебуває в інформаційній блокаді. "Де ти"? Це перше питання, яке ми зараз першим ставимо маріупольцям, які розкидані по всьому світу», – наголосила координаторка акції у Львові Алевтина Швецова.

Нагадаємо, 16 березня 2022 року в Маріупольський драматичний театр влучила ворожа бомба, не зважаючи на те, що мешканці написали перед входом великими літерами «ДЕТИ». Напис спеціально зробили російською, щоб росіяни, які здійснювали обстріл бачили і розуміли, що в цій будівлі перебувають цивільні. Але їх це не зупинило, і ця трагедія стала символом обличчя російської агресії проти України та людства.