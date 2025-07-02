Роботи у центрі профінансували міжнародні партнери

У Львові завершують реконструкцію Центру для нічого перебування бездомних людей на вул. Кирилівській. У будівлі збільшили кількість місць, встановили ліфт і розширили перелік послуг. Відтепер люди, які не мають житла, зможуть не лише там переночувати, але й перебувати вдень і отримати підтримку для ресоціалізації.

Як повідомила Львівська міська рада, масштабна реконструкція філії реабілітаційного центру «Джерело» дозволить покращити умови перебування, а також розширить спектр соціальних послуг. Центр буде не просто місцем для ночівлі, але простором комплексної підтримки для ресоціалізації людей та повернення до повноцінного життя в суспільстві.

Раніше на вул. Кирилівській працював нічний притулок для бездомних людей на 50 місць. Люди, які приходили туди на ночівлю, мали можливість поїсти, помитися, випрати речі, отримати чистий одяг і взуття, за потреби – медичну допомогу. Соціальні працівники допомагали їм відновити документи, знайти рідних, оформити інвалідність чи інші процедури.

Під час реконструкції будівлю зробили безбар’єрною: тут розширили дверні отвори, зробили інклюзивні санвузли та душові, а також встановили пандус та зовнішній ліфт. Після реконструкції центр Кирилівській розширять: кількість місць збільшать до 25, він стане доступним для денного перебування, що особливо важливо взимку. Облаштують кімнати окремо для чоловіків і для жінок, також буде можливість для денного перебування.

На першому поверсі будуть чоловічі кімнати, де зможуть перебувати 35 осіб. Також відкриють пункт денної опіки для тимчасового прихистку. На другому поверсі для жінок передбачено 28 місць. На третьому поверсі будуть 9 місць у кімнатах підтриманого проживання. Там будуть жити ті люди, які вже мають роботу та певний дохід, але поки не можуть винаймати житло.

«На третьому поверсі облаштуємо свого роду соціальний гуртожиток, де зможуть залишатись і проживати ті люди, які повернулись до нормального життя, знайшли роботу, не вживають алкоголю, але поки що не можуть самостійно винайняти житло. У таких кімнатах буде все необхідне для проживання – шафа, тумби, стіл. Також на цьому поверсі для них передбачений окремий кухонний блок», – зазначила директорка центру соціальних послуг «Джерело» Зореслава Люльчак.

Послуги ресоціалізації передбачають пошук роботи і можливість здобуття нових професій (завдяки співпраці з центром зайнятості), отримання можливості виплат, оформлення статусу інвалідності чи ВПО, укладення декларацій з лікарями тощо.

Оновлення центру профінансували міжнародні партнери – Норвезька рада у справах біженців (NRC), уряд Німеччини через Банк розвитку KfW.

Центр розташований на вулиці Кирилівській, 3а. Зателефонувати можна на Гарячу лінію міста 15-80, у контакт-центр «Джерела» 097 400 2288 або безпосередньо у філію за номером 063 445 58 42, де розкажуть, як і куди звертатись. Щоб мати змогу переночувати, потрібно бути у тверезому стані та пройти флюорографію.