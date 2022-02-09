Міські комунальники продовжують ремонтувати аварійні ями на вулицях Львова, найбільш небезпечні для водіїв транспорту. Досі їх латали, використовуючи здебільшого холодний асфальт, адже надворі трималась мінусова температура. Тепер працюють за «гарячою» технологією, зокрема в місцях, де вибоїни найбільш небезпечні – глибші за 4 см.

«Сьогодні на термометрі +2+3 градуси, це дозволяє робити поточні ремонти у всіх районах міста. Зараз лад наводимо там, де порівняно сухо. Вибоїни утворюються внаслідок циклів замерзання-розмерзання: сніг тане, потрапляє в шпаринки асфальту, відтак стається заморозок, який утворює тріщини. Тому дорога потребує догляду», – розповів директор департаменту житлового господарства й інфраструктури Олександр Одинець.

За його словами, найважча ситуація на тих вулицях, які наразі не вдалося реконструювати капітально, наприклад, частина Зеленої, Героїв УПА, Широка й Городоцька. Так, останню робили до «Євро-2012», але з того часу минуло десять років.

Також чиновник додає: якщо погода дозволить, то залатати ями можна буде впродовж трьох тижнів. Опісля підрядники зможуть починати поточні ремонти: стартувати з ними хочуть у другій половині березня-на початку квітня.

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