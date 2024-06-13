На одному з поверхів центру планують відкрити соціальний гуртожиток

У Львові ремонтують комунальний центр для бездомних на вулиці Кирилівській, 3а, щоб покращити умови для перебування відвідувачів і відкрити соціальний гуртожиток. Про це повідомляє прес-служба ЛМР.

За словами керівниці центру соціальних послуг та реабілітації «Джерело» Зореслави Люльчак, у нічліжці за кошти благодійників замінили 13 вікон, встановили новий котел, батареї і бойлери. Також у центрі встановили три пральні машини та дві сушарки.

Зараз у нічліжці триває капітальний ремонт вентиляційної системи. На це з бюджету розвитку Львівської міської ради виділили 1,058 млн грн. Роботи планують завершити до кінця червня. Їх виконує ТОВ «Експерт систем» Тараса Беркевича.

У центрі ночують, зокрема, люди з інвалідністю, тому в будівлі встановлять зовнішній ліфт. Запланована і заміна пандусу і розширення дверей.

На третьому поверсі центру планують відкрити соціальний гуртожиток – для людей, які перебувають на етапі ресоціалізації, але ще не мають, де жити.

На обліку у філії соціальної роботи з бездомними центру «Джерело» перебуває 271 людина. Сама нічліжка розрахована на 50 місць. Щодня в комунальному центрі для бездомних можна отримати їжу, чистий одяг. Також тут допомагають відновити документи, за потреби – надають медикаменти та інші речі першої необхідності.