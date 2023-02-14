Осередок для людей без дому працюватиме п'ять днів на тиждень

Спільнота «Емаус-Оселя» відкрила у Винниках центр підтримки людей, які втратили дім. Відвідувачі центру можуть прийняти душ, випрати одяг, скористатися послугами лікаря, соцпрацівника та перукаря. Крім цього, у центрі є можливість отримати одяг і поїсти. Заступниця голови спільноти «Емаус-Оселя» Наталія Саноцька у вівторок, 14 лютого, розповіла ZAXID.NET, що мрія створити новий осередок з'явилася задовго до повномасштабної війни.

Спільнота, яка працює з безпритульними людьми, не мала грошей, щоб облаштувати центр підтримки. «Ми відчували, що наш осередок підтримки бездомних, який працює 14 років, не може надавати послуг великій кількості людей. Щодня приходили до 30 осіб. Площа приміщення 50 квадратних метрів. Була маленька душова кабіна, не всі встигали помитися. Ми взяли в оренду в міської ради будівлю колишньої лікарні, яка не функціонувала більше ніж 30 років. Все було дуже занедбане, але коштів відновлювати не мали», – розповіла Наталія Саноцька.

Відвідувачі Ценру підтримки отримують консультації соціальної працівниці

Черга біля входу в осередок

Якщо до 24 лютого до «Емаус-Оселі» приходили близько 30 людей щодня, то з початком повномасштабного вторгнення росіян їхня кількість зросла до 50-70. Наталія Саноцька говорить, що часто це були внутрішньо-переміщені люди, проте не лише ті, хто втратив дім, а й ті, хто його не мав – всі потребували помитися, постригтися, отримати одяг. Жінка зазначила, що люди не мали необхідного одягу, бо поїхали взимку, а настало літо.

Будівлю колишньої лікарні почали реконструювати у серпні 2022 року. «Ми розуміли, що треба швидко щось робити з цим приміщенням. Грошей не було, але колись до нас завітав владика Венедикт Алексійчук. Ми розповіли про приміщення, потреби й відсутність грошей, а він сказав натхненну фразу: "У Бога все можливо"», – розповіла Саноцька.

У перший день роботи осередку туди прийшли десятки відвідувачів. Частина з них чекала біля входу, доки інші користувалися послугами центру підтримки. Люди спочатку реєструвалися у соціальної працівниці, згодом йшли в душ та віддавали речі для прання.

Люди отримуватимуть послуги перукаря

Мешканець «Емаус-Оселі» Іван розповів, що приїхав сюди з Тернополя і зараз допомагає у центрі. «Я живу в «Оселі вже третій рік. Тут і працюю. Мені люди дають речі в кульках і я закладаю прання, потім висушую. Я з Тернополя, а в «Оселю» потрапив через дуже тяжку історію. З жінкою жив погано. Мені розказали, що за Львовом є така спільнота. Я приїхав і не шкодую», – розповів чоловік.

Іван мешкає та працює в «Емаус-Оселі»

Відвідувачів у центрі зустрічає Ольга – вона показує кімнату, де люди можуть отримати одяг, пропонує відвідувачам пообідати. За словами жінки, у центрі працюють п'ятеро людей, які колись не мали домівок, але долучилися до спільноти.

Ольга координує людей у їдальні

Наталя та Ольга у Винниках 14 лютого

Отримати послуги у центрі підтримки можна з вівторка по п’ятницю з 09:00 по 16:00 та у понеділок з 11:00 до 16:00 на вулиці Галицькій, 12а у Винниках.

Центр працюватиме п'ять днів на тиждень

Заступниця голови «Емаус-Оселя» Наталія Саноцька зауважує, що охочі можуть допомогти осередку фінансово або ж зголоситися волонтерити на сторінці громадської організації.

Всі фото в тексті Марії Масюк / ZAXID.NET