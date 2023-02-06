Взуття та білизну можна приносити безпосередньо до Центру, що на вулиці Кирилівській, 3а

Центр обліку та нічного перебування бездомних осіб, що працює на вул. Кирилівській у Львові, потребує чоловічого та жіночого взуття, а також білизни. Львів'ян просять долучатися.

Взуття та білизну можна приносити безпосередньо до Центру, що на вулиці Кирилівській, 3а. Більше деталей можна з'ясувати, зателефонувавши до закладу за номерами: 233-10-49; 233-14-79.

Зазначимо, в Центрі обліку та нічного перебування бездомних осіб, що працює у Львові вже багато років, потребуюча людина може переночувати та поїсти, отримати теплий одяг, допомогу в пошуку роботи та відновити документи. До слова, торік послугами закладу скористалась 281 людина. Зазвичай, щодоби туди звертаються 30-35 осіб.