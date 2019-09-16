У Львові родичі полонених розповіли історії бранців Кремля

Капкани, в які потрапили наші земляки. У Львові активісти провели акцію на підтримку в'язнів Кремля. На площі Ринок розставили майже сотню муляжів капканів, які символізують кількість політв’язнів заарештованих російською владою. Вони досі залишаються за ґратами в кремлівських тюрмах, а більшість вироків — сфабриковані. Серед ув'язнених і багато кримських татар, які не підкорилися окупаційній владі.

В лютому цього року активіста кримсько-татарської організації «Кримська солідарність» Рустема Емірусеїнова затримали в смт. Октябрське. Під час обшуків біля будинку Рустема зібралися кілька десятків людей. Але це омонівців не спинило.

«Ну, ми спершу не зрозуміли, до кого прийшли. По-перше. Підозрювали, що до мене. Піздорювали, що на мене, підозрювали, що на нього. Виявилося, за ним прийшли. І проводили обшук, складали протокол, саджали в автозак і везли», — розповідає батько Рустема Решат Емірусеїнов.

Зараз Рустему інкримінують тероризм — за російським законом він може отримати й довічне. Вдома у чоловіка залишилися дружина й троє неповнолітніх дітей, а ще — мама й тато. Батько Решат з Криму приїздить в інші області України, аби нагадувати про сина.

«Взагалі більшість хлопців затримують за релігійними ознаками. І за позицію, за активну свою позицію щодо Криму. І вони виявляють найактивніших людей, людей з народу. Які не мовчать», — каже Решат Емірусеїнов.

86 — саме стільки політв'язнів зараз утримує Кремль. І це, підзорюють активісти, ще не всі. Серед них — українці та кримські татари. Батька Ділявера ФСБ затримала ще весною 2016 року. Бахчисарайцю Ремзі Меметову теж інкримінували тероризм, мовляв, за участь в організації «Хізб ут-Тахрір», визнаній в Росії терористичною.

«Через приблизно чотири години обшуків сказали, що на 15 хвилин відвезуть батька в управління ФСБ для того, щоби підписати якісь там документи — формальність така. Ну ось: 15 хвилин уже тривають більше трьох з половиною років», — розповідає Девіляр Меметов.

«Російська Федерація хапає всіх, хто буде їм цікавим. Кримські татари їм цікаві, тому що це дуже така об'єднана спільнота, а в них є така практика: тиснути на їхні релігійні об'єднання», — пояснює виконавча директорка Центру громадських свобод Олександра Романцова.

Львів став одним із низки міст, де правозахисники провели акцію на підтримку в'язнів Кремля. На площі Ринок — капкани, такі ж, в які потрапили політв'язні. На етикетці напис: «Сделано в Кремле».

Що можуть для політв'язнів зробити українці? Поширити про них інформацію, стати волонтерами Центру громадських свобод або ж просто — написати листа.

«Написала про те, що Львів уже дуже осіннє місто, про те, що на вулиці зараз прохолодно зранку, про те, що падає листя. Щоби вони відчули цю атмосферу. І також написала про те, що дуже важливо, що ми їх тут усі чекаємо і сподіваємося, що вони скоро повернуться», — розповідає про свого листа Марічка Кравченко.

Листи можна пересилати до Центру громадських свобод — згодом через адвокатів їх передадуть бранцям Кремля. Але писати треба лише російською — іншої мови у тамтешніх в'язницях не пропускає цензура.