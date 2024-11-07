Львівська міська рада закликає львів’ян і гостей міста в цей час зупинитись і віддати шану тим, хто загинув, захищаючи нашу державу

Із четверга, 7 листопада, у Львові оголошуватимуть загальнонаціональну хвилину мовчання за допомогою системи оповіщення. Львів’янам та гостям міста щодня о 09:00 нагадуватимуть про вшанування пам’яті усіх, хто загинув через напад Росії.

Як повідомила Львівська міська рада, повідомлення про хвилину мовчання щодня о 09:00 звучатиме на 94 системах оповіщення, які охоплюють приблизно 60% території Львівської громади.

Текст повідомлення є таким: «Увага. У Львові — загальнонаціональна хвилина мовчання! Зупинись на хвилину та вшануй пам'ять усіх, хто загинув через напад Росії на Україну. Слава Україні! Слава Героям».

Львівська міська рада закликає львів’ян і гостей міста в цей час зупинитись і віддати шану тим, хто загинув, захищаючи нашу державу.

«Відкладіть свої справи, зупиніться в цей момент. Нехай ця хвилина мовчання стане щирою подякою тим, хто захищав і продовжує захищати Україну», – сказано у повідомленні ЛМР.