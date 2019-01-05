У Львові снігоочисна техніка працюватиме цілу ніч

Львів від снігу чиститимуть цілу ніч

Через посилені опади у вигляді снігу, у неділю, 6 січня, для працівників комунальних служб оголошено робочий день. Двірники зранку працюватимуть, щоб розчистити хідники. Вночі до прибирання міста буде залучено 70 одиниць техніки.

Як повідомили у прес-службі ЛМР, уночі до роботи буде залучено 70 одиниць снігоочисної техніки: 32 піскорозкидувачі, 11 підмітальних машин, 24 трактори, 2 навантажувачі, 1 грейдер. Зранку до прибирання долучать техніку ЛКП — додатково 10 тракторів, щоб чистити хідники.

«Усі комунальні служби отримали завдання вночі випустити на лінії максимальну кількість техніки, щоб очистити місто від снігу. Також буде організовано роботу двірників комунального та житлового напрямків завтра з самого ранку. Максимально вся техніка має бути на лінії. З півночі на лінії має виїхати підмітальна техніка, щоб прибрати всі магістральні дороги до ранку, а вже з 5 години ранку виїдуть піскорозкидувачі, щоб дороги були посипані. Завтра усі двірники мають бути на роботі. Техніка, яка є в ЛКП, також буде на ходу і буде чистити тротуари. Завтра також буде робочий день по механізованому прибиранню міста. Якщо буде падати сніг, ми будемо його прибирати і вдень посипати дороги, щоб вони були проїзні», – повідомили у прес-службі ЛМР.

Крім того, зранку будуть працювати тракторці і грейдери.

У Галицькому районі вночі заплановано залучити до роботи 3 підмітальні машини, 3 підмітальні трактори, 6 піскорозкидувачів, у Сихівському — 5 тракторів, 5 піскорозкидувачів, 2 підмітальні машини, у Личаківському — 4 піскорозкидувачі, 4 підмітальні машини, 3 підмітальні трактори, у Шевченківському — 5 тракторів, 1 навантажувач, 6 піскорозкидувачів, у Залізничному — 6 піскорозкидувачів, 4 підмітальні трактори, 1 посипальний трактор, 1 грейдер, 1 навантажувач, 2 підмітальні машини, у Франківському — 5 підмітально-посипальних машин, 3 підмітальні трактори, 2 трактори.

Нагадаємо, загальна кількість техніки, яка буде задіяна для прибирання міста в зимовий період, становить 135 одиниць техніки.