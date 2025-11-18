Від сьогодні у Львові різко похолодало і очікується перший сніг

Львівська спецтехніка для прибирання снігу та посипання вулиць піском під час ожеледиці перейшла на цілодобовий режим роботи, повідомляє пресслужба Львівської міськради.

У Львова є 148 одиниць спецтехніки комунальних підприємств, що працюють під час ускладнення погоди, говорять в департаменті житлового господарства та інфраструктури ЛМР. Додатково місто може залучити до роботи 26 одиниць спецтехніки приватних підприємств.

Цьогоріч львівські шляхоремонтні підприємства придбали п’ять одиниць нової спецтехніки, а в листопаді очікують на ще дві. Ідеться, зокрема, про мінінавантажувач та кілька екскаваторів-навантажувачів JCB.

«Тепер спецтехніка щоночі буде чергувати і об’їздити вулиці міста, щоб забезпечити оперативне прибирання вулиць і площ від снігу та посипати проїжджу частини доріг протиожеледними матеріалами, коли є ожеледиця. Тобто пильнувати, щоб вулиці були безпечними для пішоходів і транспорту», – пояснюють в департаменті ЖКГ.

Вся техніка справна, піскосуміш вже підготовлена – працівники шляхо-ремонтних підприємств Львова розставляють відповідні ємності на потенційно небезпечних ділянках.

За повідомленням Львівського регіонального гідрометцентру, вже вночі 19 листопада у Львові очікується 4-7 градусів морозу та ймовірний сніг.

Потрібні водії

Разом з тим місту потрібні водії для роботи в львівських ШРП. Тут пропонують зарплату близько 30 тис. грн і вище на місяць. Обов’язки:

механізоване прибирання вулиць;

розкидання піску та сумішей;

нічні чергування.

Усіх зацікавлених просять звертатися за номером телефону 0984254213 або на електронну пошту lkp01@​ukr.​net.