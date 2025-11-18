У прикордонні Львівської області у вівторок, 18 листопада, випав сніг. Відповідні фото оприлюднила Державна прикордонна служба України, закликавши туристів зважати на погоду. «Тут уже суттєво знизилась температура, а густі тумани час від часу вкривають місцевість. Тож просимо туристів бути максимально обережними, не сходити з офіційно позначених маршрутів, а ще – не порушувати кордон й правил перебування в прикордонні», – ідеться в телеграм-каналі ДПСУ. Додамо, що за прогнозом Львівського регіонального гідрометцентру, температура повітря у Львівській області вночі 19 листопада може опуститись до семи градусів морозу.

Фото ДПСУ