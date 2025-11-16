На Львівщині очікується похолодання та мокрий сніг

На початку тижня у Львові та Львівській області очікується похолодання та сніг. Синоптики розповіли детальний прогноз погоди на Львівщині із 17 по 20 листопада.

Як вказано у прогнозі погоди, 17 листопада, у Львівській області буде хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вранці та вдень часом дощ. Вітер південний, 9-14 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 3-8°С тепла, вдень 10-15°С тепла. У Львові температура вночі становитиме 5-7°С тепла, вдень 11-13°С тепла.

У вівторок, 18 листопада, за даними Укргідрометцентру, у Львові буде хмарно з проясненнями, а денна температура повітря становитиме 2-4°C тепла. Вдень можливий невеликий дощ, а вночі – дощ із мокрим снігом.

У середу, 19 листопада, денна температура повітря становитиме від 1°C тепла до 1°C морозу, вдень буде мокрий сніг. Вночі температура повітря коливатиметься від 1 до 3°C морозу та йтиме мокрий сніг.

У четвер, 20 листопада, денна температура повітря зросте до максимальних 3-5°C тепла, опадів на цей день наразі не прогнозують. Вночі температура опуститься до 1°C морозу.