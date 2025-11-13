Перший сніг у Львові та в Україні затримується на кілька тижнів

До кінця цього тижня в Україні зберігатиметься суха і тепла погода, а от вже від середини наступного тижня варто готуватися до мокрого короткочасного снігу, написала на своїй фейсбук-сторінці синоптикиня Наталка Діденко.

У п’ятницю і суботу, 14-15 листопада, в Україні буде потепління, що вже в неділю, 16 листопада, заміниться похолоданням, проте лише на один день – в понеділок, 17 листопада, знову можна чекати на потепління.

Істотне похолодання в Україні – з невеликими морозами вночі та 2-6 градусами тепла вдень – прийде в Україну з вівторка, 18 листопада.

«І є ймовірність 19-го листопада на заході, півночі та в центрі України мокрого снігу», – говорить Наталка Діденко.

Водночас вона наголошує, що сніг в листопаді в Україні мав би випасти вже давно, тому нічого унікального в такій ймовірності немає.

Якою буде погода у Львові

У п’ятницю, 14 листопада, говорить Наталка Діденко, найтепліша погода буде в західних областях України – до 10-14 градусів вдень, тоді як на решті території – 7-12 градусів тепла.

Водночас у п'ятницю очікується рвучкий південно-західний вітер, часом до 7-14 метрів за секунду.

За даними Львівського регіонального гідрометцентру, у Львові 14 листопада температура повітря вночі становитиме 2-4 градусів тепла, а вдень – 13-15 градусів. Можливе погіршення видимості в тумані 500-1000 м.

У Львівській області також вночі і вранці очікується слабкий туман, температура повітря вночі становитиме 0-5 градусів тепла, вдень – 11-16 градусів вище нуля.

Щодо першого снігу у Львові, то, за даними сайту accuweather, його можна очікувати в неділю, 23 листопада. Проте ще зі середи, 19 листопада, у Львові дощитиме, а температура повітря суттєво опуститься.

Листопад став теплішим

У Львівському регіональному гідрометцентрі також розповіли, що, за прогнозами, середня місячна температура повітря в листопаді на Львівщині становитиме 5,7 тепла на рівнині і 5 градусів тепла в горах. Такі показники на 1,7-2,7 градуса вище звичної норми.

Щодо опадів, то очікується, що місячна кількість опадів на рівнині становитиме 43 мм, в горах – 68 мм. Це 86-110% звичної норми, тобто в її межах.

Нагадаємо, раніше ZAXID.NET писав, чи можна вірити прогнозу аномально холодної зими в Україні.