У Львові студенти змагаються на дебатах з конституційного правосуддя

«Колись ми повернемося в Крим, будемо дивитися на наше Чорне море і плакати»

У Львові розпочалися IV Всеукраїнські змагання з конституційного правосуддя. Щоб перевірити, хто вправніший у Конституції, до Львова з’їхалися 8 найкращих студентських команд.

Їх відібрали з-поміж кількасот охочих на основі письмового етапу. Тепер же ж в університеті Івана Франка фіналісти проведуть між собою дебати, у яких оберуть переможця. Перший генеральний прокурор України Віктор Шишкін каже: «Це вже традицією стало для Львова проводити такі змагання. Я вже третє у складі журі. Тут також є і чинні судді Конституційного Суду України. Ми будемо оцінювати не тільки студентів, а й їхніх викладачів».

Дискусії триватимуть навколо вигаданих або реальних справ, які розглядає Конституційний Суд. Одна команда представлятиме сторону позивача, інша ж — буде захищатися у ролі Верховної Ради.

Студенти повинні показати не тільки свої знання, а й бути вправними в ораторському мистецтві. Все для того, щоб переконати «Суддівську колегію». Переможці змагань стажуватимуться у конституційних судах Литви та України.

Сергій Різник, доцент кафедри конституційного права ЛНУ ім. Івана Франка, розповідає: «Ми маємо дуже багато успішних історій, коли наші учасники змагань у результаті отримували дуже престижні роботи. Частина з них зараз працює у Конституційному Суді України, наприклад».