У Львові судитимуть чиновника міськради за купівлю саджанців за завищеною ціною

Приватному акціонерному товариству за 580 дерев перерахували з бюджету 99 900 гривень, тоді як їх реальна вартість становила лише 33 350 гривень

В Галицькому відділі поліції завершено розслідування в рамках кримінального провадження за службову недбалість чиновника міськради. Посадовець закупив 580 саджанців липи за втричі дорожчою ціною за ринкову, відтак місцевий бюджет зазнав збитків на суму 66 550 гривень. Про це повідомляє Національна поліція Львівщини.

Йдеться про керівника управління одного з департаментів Львівської міської ради, раніше судимого 58-річного місцевого мешканця.

«У 2012 році приватному акціонерному товариству за 580 дерев перерахували з бюджету 99 900 гривень, тоді як їх реальна вартість становила лише 33 350 гривень. За висновками експертів, для парків та скверів Львова було придбано несортовий матеріал найнижчого ґатунку та найнижчої цінової категорії», - повідомляють у поліції.

За фактом було відкрите кримінальне провадження. Розслідування завершено. Обвинувальний акт скерований на розгляд суду.

Зловмисникові повідомлено про підозру у вчиненні цього злочину. Максимальне покарання - обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.