Адвокатка Світлана Ільницька та військовий Ростислав Грицьків на засіданні суду, 12 лютого 2025 року

У Сихівському райсуді Львова у середу, 12 лютого, відбулося засідання у справі 28-річного військового Ростислава Грицьківа, якого звинувачують у завданні важких тілесних ушкоджень. Бійка трапилася 24 червня 2024 року на проспекті Червоної Калини. Грицьків приїхав до сім'ї свого брата, яка скаржилася на сусідів, які продають наркотики й погрожують зброєю. Військовий наголошує, що сім'я зверталася до поліції, але реакції не було. За словами Грицьківа, він захищався від нападника й під час самооборони завдав йому тілесних ушкоджень. Після цього військовий викликав швидку та поліцію. Через кілька днів Грицьківа затримали й повідомили про підозру у завданні важких тілесних ушкоджень.

Ростислав Грицьків розповів, що поліція не реагувала на скарги мешканців будинку. Його брат, Олег Грицьків, зателефонував пізно ввечері 24 червня й попросив допомогти вигнати з під'їзду людей, які вживали наркотики й агресивно реагували на зауваження. Ростислав Грицьків говорить, що коли він заходив до під'їзду, то на нього накинулись кілька людей, один з яких мав ніж.

«Пізно ввечері, була майже комендантська година, в під'їзді було дуже шумно. Маленька дитина брата, мій племінник, на це гостро реагує. Вони просто на сходах вживали наркотики. Ми надали суду відео з камер, де це видно. Брат подзвонив, щоб я його підстрахував, тому що він один, їх шестеро-семеро. Я приїхав одразу, побачив, що один за іншим виходять оці особи. Потім побачив, що двоє з них різко йдуть на мене й в одного з них є ніж. Я озирнувся, побачив біля себе палицю. Коли підіймав її, відчув удар й почав просто відбиватись», – розповідає Ростислав Грицьків.

Він наголошує, що це був саме самозахист і йому першому завдали ударів. Після цього Ростислав з братом викликали поліцію та швидку.

«Потерпілий у справі залишився, всі інші розбіглися. Ми його просто вже не відпускали. Я не думав, що там є взагалі тяжкі тілесні, тому що він зі мною спілкувався. Вже на ранок я дізнався, що він потрапив у лікарню. Він не хотів, щоб ми викликали поліцію. Ніякої, ще раз повторюсь, ніякої реакції зі сторони правоохоронців не було, хоч братові та його сусідам погрожували ножами, пістолетами», – сказав Ростислав Грицьків.

Засідання у справі Ростислава Грицьківа. Фото ZAXID.NET

Зазначимо, що військовому 28 років. У війську він перебуває з 2017 року. Зараз Ростислав Грицьків служить у лавах 3-ї штурмової бригади. Військовий є співзасновником кав’ярні Military Coffee, яка працює у Львові з 2021 року. Наразі військовому обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Адвокаткою Ростислава Грицьківа є Світлана Ільницька. За її словами, слідчі не вважають, що військовий захищався від нападників.

«У моїй багаторічній практиці це перший випадок, коли особу "призначили" винуватою, навіть не вдають, що намагаються з’ясувати обставини справи, як і приклад жахливого неетичного ставлення до військового, який роками захищає можливість жити в країні, де верховенство права має значення», – написала Світлана Ільницька.

Брат Ростислава Грицьківа Олег та його дружина Світлана розповіли, що мешкають у будинку на проспекті Червоної Калини приблизно три роки. За їхніми словами, проблема з продажем наркотиків у будинку існує роками. Подружжя скаржиться, що в будинку вночі був гучний шум, якого лякався їхній однорічний син.

«У будинку нам всі співчувають, що у нас такий сусід, але нічого з цим робити не можуть, бо він їх тероризує: ріже кабелі, шини в автомобілях. На горищі й в ліфтових шахтах був окремий світ з ліжками, банками, шприцами. Просто змиритися і чекати, коли він, вибачте на слові, помре, це явно не наша історія. Ми писали звернення, але відповідь була така, що потрібно на відео зафіксувати передачу умовного кілограма незаконних речовин з передачею коштів і хтось візьметься за справу. А ще було б добре, якби ми самі в нього вдома поставили камеру», – сказала Світлана Грицьків.

Світлана та Олег Грицьківи після засідання суду 12 лютого. Фото ZAXID.NET

Олег Грицьків розповів, що вони таки встановили камери в під'їзді й змогли зафіксувати, як потерпілий у справі продає і вживає наркотики. За словами чоловіка, відео передали поліції. Олег Грицьків говорить, що у червні 2024 року у будинку вже стояли камери й він помітив, як у під'їзд по наркотики заходять семеро невідомих йому людей. Після цього він вирішив покликати на допомогу брата.

«Якби правоохоронна система спрацювала як повинна, то, можливо, цієї справи не було б. Ми розуміли всі наслідки. Чоловікові погрожували пістолетом, порізали всі шини в автомобілі. Все зафіксовано на відео», – наголосила Світлана Грицьків.

Вона додає, що поліція і прокурори не встановили обставини справи й не провели жодних слідчих експериментів. Світлана Грицьків говорить, що потерпілий у справі Ігор Новіков продовжує продавати наркотики, але розбої у під'їзді припинилися.

Підтримати Ростислава Грицьківа у суді прийшли десятки військових. Зокрема, керівник Центру надання послуг учасникам бойових дій у Львові Андрій Жолоб розповів, що очікує від суду справедливого вироку.

«Дуже довгий час Ростислав просив, щоб це все відбувалося послідовно, юридично і логічно. Зараз починаються якісь незрозумілі маніпуляції й неприйняття того, що люди з підозрілим минулим дорівнюють людям з героїчним минулим і теперішнім. Саме тому ветеранська спільнота дає зрозуміти, що ми не ті, хто подивляться, як це все буде відбуватися», – сказав Андрій Жолоб.

Зазначимо, що справу слухає суддя Володимир Жила. Він оголосив перерву у розгляді справи до 21 лютого, оскільки змінився склад прокурорів й тепер участь у справі братиме прокурор Олександр Сергієнко. За його словами, він лише вчора дізнався, що тепер бере участь у справі.

Потерпілий у справі Ігор Новіков не бере участь у засіданнях. Суд планує викликати його повторно для отримання свідчень. Додамо, що у судовому реєстрі можна знайти ухвалу від 2 жовтня 2024 року, в якій йдеться, що Ігоря Новікова судять за розповсюдження наркотиків. Крім цього, Сихівський райсуд Львова у 2020 році визнавав Ігоря Новікова, який є уродженцем Туркменістану, винним у крадіжці велосипеда й оштрафував на 1190 грн.