Військова частина відмовила мобілізованому жителю Львівщини у звільненні зі служби для догляду за дружиною із другою групою інвалідності, бо він нібито не зміг довести потребу в постійному догляді. Військовий виграв справу у львівському суді та зобов’язав командування звільнити його зі служби.

Як вказано у рішенні Львівського окружного адмінсуду, яке оприлюднили у судовому реєстрі у лютому 2025 року, до суду звернувся мешканець Львівщини, дружині якого МСЕК встановила другу групу інвалідності, а ЛКК рекомендувала постійний сторонній догляд. У жовтні 2024 року військовий звернувся із рапортом до командира частини для звільнення з військової служби, однак отримав відмову.

Представник військової частини пояснив, що позивачу відмовили у задоволенні рапорту, бо він не зміг довести потребу дружини у постійному догляді. Цю справу розглянула суддя Ольга Кисильова, яка дослідила усі матеріали справи та позиції сторін. Вона встановила, що у висновку ЛКК, який був долучений до рапорту на звільнення, вказано, що дружина позивача «потребує постійної сторонньої допомоги», тож у нього є підстави для звільнення зі служби.

«Висновок ЛКК, який позивач долучив до рапорту від 05.10.2024 про звільнення з військової служби, містить чітку вказівку на необхідність здійснення постійного догляду за дружиною позивача з інвалідністю ІІ групи», – вказано у рішенні суду.

Суддя повністю задовольнила позов військового, визнала протиправними дії військової частини щодо відмови звільнити його зі служби за сімейними обставинами, а також зобов’язала командування прийняти відповідне рішення. Судове рішення ще можна оскаржити.