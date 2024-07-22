На Соборній перемощуватимуть плитку на платформі, тому кінцеву зупинку тимчасово перенесуть

У Львові тимчасово змінять кінцеву зупинку трамваїв №3 та №8 на площі Соборній. Там заплановані ремонтні роботи платформи, щоб зробити її доступною. Для безбар’єрної посадки і висадки пасажирів майданчик підвищать до рівня першої сходинки трамваїв. Також там облаштують тактильні смуги. Про це повідомили у Львівській міській раді 22 липня за підсумками виїзної наради.

«Роботи з облаштування безбар’єрного простору на зупинці громадського транспорту розпочнуть у понеділок, 29 липня. Триватимуть вони орієнтовно до одного місяця», – зазначив заступник керівника управління безпеки та вуличної інфраструктури ЛМР Павло Сирватка.

Кінцеву зупинку трамваїв №3 та №8 на час ремонтних робіт перенесуть з площі Соборної на зупинку «Шухевича». Самі трамваї будуть розвертатися на кільці, як звично.

Тимчасові зміни для трамвая №3 (для збільшення зображення клікніть по ньому)

«Трамваї №3 та №8 курсуватимуть за звичними маршрутами, але на пл. Соборній не будуть здійснювати посадку/ висадку пасажирів, а лише розвертатимуться. Натомість висадка пасажирів, що їхатимуть до центру міста, здійснюватиметься на одну зупинку швидше – на “Шухевича”. Посадка пасажирів у напрямі від центра міста здійснюватиметься на наступній після Соборної зупинки за маршрутом – “Шухевича”», – пояснив Павло Сирватка.

Тимчасові зміни для трамвая №8 (для збільшення зображення клікніть по ньому)

За інформацією Галицької районної адміністрації, вартість робіт становить близько 230 тис. грн.

Як додали у міськраді, нещодавно у Львові відремонтували та зробили доступними зупинки громадського транспорту на вул. Медової Печери, 45 та 67 і на вул. Стрийській біля Національної академії сухопутних військ. Облаштовують безбар’єрний простір на зупинках громадського транспорту і в інших районах Львова.