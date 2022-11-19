Протягом п’ятниці, 18 листопада, у Львові трапились дві аварії, які спричинили пішоходи. Про це повідомляє Нацполіція Львівщини, зазначаючи, що у обох випадках пішоходи потрапили до лікарень.

Як повідомляють правоохоронці, 18 листопада 72-річна львів’янка раптово вийшла на проїзну частину вул. Городоцької, де її збив автомобіль Citroën Berlingo. За кермом авто був 63-річний мешканець Львівського району. Жінка отримала травми та її доставили у лікарню.

Ще одна аварія трапилась на вул. Зеленій. Водій автомобіля Škoda Fabia, 39-річний львів’янин, скоїв наїзд на пішохода, також жителя Львова віком 72 роки. Попередньо встановлено, що він переходив проїзну частину поза межами пішохідного переходу. Внаслідок ДТП чоловік був травмований та доставлений у лікарню.

Проводяться розслідування, правоохоронці встановлюють обставини подій.

Як писав ZAXID.NET, останнім часом суди все частіше штрафують пішоходів за порушення ПДР та спричинення аварій. Водії також відсуджують компенсації за пошкоджені унаслідок ДТП авто.

До прикладу, у жовтні збиту під Львовом пенсіонерку оштрафували за порушення ПДР, а у вересні іншого пішохода оштрафували за ДТП у Новояворівську. Був також випадок, коли суд зобов’язав нетверезого пішохода виплатити водію 44 тис. грн компенсації за пошкоджене у ДТП авто.