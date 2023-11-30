У четвер, 30 листопада, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:

Не потрібно готівки і звернення в касу. На Львівщині вперше в Україні запустили безготівкову оплату у приміських та міжміських автобусах

Консультує та оперує українських дітей. У Львові з візитом перебуває всесвітньо відомий хірург з Туреччини Хакан Агір.

Будуть без води. На проспекті Червоної Калини, 55-77 підключатимуть новий водопровід.

Зима прийде зі снігом. За прогнозами синоптиків Львівського гідрометцентру в області сніжитиме вже цієї ночі.

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