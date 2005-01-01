У Львові у пришкільних таборах діти вивчатимуть іноземні мови

У місті працюватиме 41 пришкільний табір

Головні новини Львова 31.05Юрій Герун, 31 травня, 20:02 2580
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Батьки львівських школярів уже можуть планувати літнє дозвілля своїх дітей. Під час канікул у місті працюватиме 41 пришкільний табір. Серед них – 20 мовних, де діти водночас із відпочинком та оздоровленням зможуть вивчати іноземні мови. Для цього до організації таборів залучать волонтерів, аніматорів та громадські організації.

Також батьки зможуть відправити дітей у заміські табори – «Старт» і «Ватра», які розташовані у Сколівському районі. Документи потрібно подавати у ЦНАПи. Першочергово місця у таборах надаватимуть дітям пільгових категорій.

У двох заміських таборах за літо зможуть оздоровитися близько тисячі школярів.

«З 9 червня до 25 серпня буде проводитися оздоровлення на базі наших позаміських таборів «Старт» та «Ватра» у Сколівському районі. Буде організовано роботу п’яти змін. Одна зміна триває 14 днів. До оздоровлення можуть долучатись пільгові категорії, а також обдаровані діти», – повідомила начальниця міського управління освіти Зоряна Довганик.

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