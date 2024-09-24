У суботу, 21 вересня, у Львові відбулись інклюзивні змагання «Kordon Race — Територія викликів та знань»: серія забігів зі смугою перешкод. Це вже четверті спортивно-тактичні змагання такого рівня, які провели на Львівщині за ініціативи прикордонників Карпатського загону.



«Ми кожного разу змінюємо локацію і щоразу для учасників змінюємо кількість перешкод. Ми вибираємо найцікавіші, щоб люди отримали задоволення. Щоб вони отримали той виклик, який стоїть перед ними», – розповів заступник начальника Львівського військово-медичного клінічного центру Петро Жовнич.

Цього разу змагання відбулись за підтримки програми реінтеграції військових та ветеранів «МХП Поруч».

«Це не про відповідальність, це зобов'язання. У нас на сьогодні понад 2500 працівників компанії мобілізовані із 28 тис. працівників загалом. Більше 120 осіб загинули і більше сотні зникли безвісти. Ми сподіваємось, що вони повернуться, як 600 ветеранів демобілізованих», – розповів директор департаменту корпоративної соціальної відповідальності МХП Павло Мороз.

Один із демобілізованих аграріїв Олексій Демків, ветеран сил спеціальних операцій та керівник відділу земельних та майнових відносин філії «Рідний край» Західного Хабу МХП. Він був серед тих, хто першим став на захист нашої землі від російської навали у 2022 році. Після повернення з горнила війни зараз проходить реабілітацію на агропідприємстві.

«Я не знаю, як на іншому місці роботи чи на іншому підприємстві я міг би так швидко повернутися до цивільного життя. Якби не підтримка колег і те, що МХП бере участь у багатьох таких цікавих проєктах, як сьогоднішній», – зазначив ветеран війни, учасник інклюзивних змагань Kordon Race Олексій Демків.

А от ветеран Герман Золотарьов після важкого поранення на Луганщині втратив ліву руку. Пройшов тривале лікування й саме заняття спортом сприяло швидшій реабілітації. Каже, Kordon race, – це унікальні змагання, які не лише популяризують спорт, гартують фізичну підготовку та витривалість, але й обʼєднують людей та підтримують побратимів.

«То не є про спорт. То більше про реабілітацію і про відношення між військовослужбовцями, які отримали поранення чи не отримали, але вони є теж ветеранами. І то є живе спілкування, яке дуже важливе», – розповів ветеран війни, учасник інклюзивних змагань Kordon Race Герман Золотарьов.

Kordon Race обʼєднав не лише учасників, але й їхні родини, друзів і навіть геть незнайомих людей.



Подолати дистанції з перешкодами могли й гості заходу. В змаганнях взяли участь навіть діти. Львів'яни Сергій і Христина разом зі своїми двома синами Матвієм та Артемом також прийшли. Кажуть, участь в таких змаганнях на рівні з ветеранами та діючими військовослужбовцями – цікавий досвід для них.

«Це важливо, що сюди долучені діти. Вони повинні бути знайомі з нашими захисниками. Бачити їх. Розуміти, що вони досяжні, що між нами немає кордонів і ми можемо вільно спілкуватися і проходити одні і ті самі завдання. Щоб не було того, що не знаєш як заговорити, як подивитись», – сказали львів'яни, учасники інклюзивних змагань Kordon Race Христина і Сергій.

Змагання Kordon Race, окрім соціальної складової, мали ще й благодійну мету, адже усі зібрані кошти під час заходу організатори скерують на облаштування сучасного інклюзивного спортивного майданчика у Львові.