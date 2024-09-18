Змагання відбудуться на стадіоні СКА 21 вересня

У суботу, 21 вересня, у Львові відбудуться інклюзивні змагання «Kordon Race – Територія викликів та знань». Це забіги зі смугою перешкод, які пройдуть за підтримки програми реінтеграції військових та ветеранів «МХП Поруч». Метою є збір коштів для інклюзивного спортивного майданчика. Змагання відбудуться на стадіоні СКА, що на вул. Клепарівській, 39А.

Організатори готують шість забігів із перешкодами. Траси будуть складені для учасників із різним ступенем підготовки: для військових, ветеранів, спортивних професіоналів та любителів, а також дітей.

Ветеран Євгеній Руденко із Канева на Черкащині зараз активно готується до Kordon Race. Він був серед тих, хто став на захист України. У квітні 2014 року в складі 80-ї десантно-штурмової бригади звільняв Слов'янськ і Краматорськ на Донеччині. Тримав оборону на Луганському напрямку – в Лисичанську, Щасті, Станиці Луганській. Після важкого поранення втратив праву руку. Пройшов тривале лікування й саме заняття спортом сприяли кращій реабілітації.

«Я регулярно займаюсь спортом, відвідую тренажерний зал. Цьогоріч я вже брав участь у змаганнях “Звитяга Нескорених”, які проходили у Черкасах за підтримки програми "МХП Поруч". Тепер ось ще з’явилась нагода поїхати до Львова. За час служби в армії часто доводилось долати смугу перешкод, тому це для мене не буде щось нове, але готуюсь звичайно. Я зареєструвався на дистанцію Special, оскільки у мене є інвалідність. Хоча дуже хотів би спробувати свої сили ще й на Individual, якщо мене допустять», – розповів Євгеній Руденко.

Переможців визначатимуть в індивідуальних та командних змаганнях. Також для учасників та глядачів будуть доступні майстер-класи з тактичної медицини та мінної безпеки, заняття на VR тренажері та зустріч з кінологами. На локації також можна буде смачно поїсти. Усі деталі та реєстрація є за посиланням.