Кіоск на Володимира Великого, 59 вдруге почали демонтувати 20 листопада

У Львові вдруге демонтували кіоск на Володимира Великого, 59, в якому мешканці отруїлися кебабами. МАФ, який розташований на зупинці громадського транспорту біля ЦУМу, працював без жодних документів. Заступник міського голови Львова з питань містобудування Любомир Зубач розповів, що з кіоск демонтували у середу, 20 листопада.

Вперше рішення знести МАФ виконком Львівської міськради ухвалив у березні 2024 року. Однак вже у вересні власники відновити споруду й продовжили торгувати фаст-фудом. Після цього Франківська райадміністрація звернулась до поліції із заявою про захоплення комунальної землі, а департамент природних ресурсів ЛМР підготував ще одне рішення про демонтаж МАФу.

«Сьогодні з цього кіоску вивезли техніку, забрали товар, розібрали фасад. При чому це зробили самі власники під пильним наглядом нашого Адміністративно-технічного управління. Принагідно хочу висловити подяку його працівникам та витримку та переконливу роз’яснювальну роботу», – написав Любомир Зубач.

Він додав, що через негоду кіоск не забрали до кінця, але власники підписали гарантійний лист, що 21 листопада демонтують дах.

Нагадаємо, що у липні 2023 року шестеро львів'ян, які купували фаст-фуд у МАФі на Володимира Великого, 59, потрапили у львівську інфекційну лікарню у стані середньої важкості із симптомами харчового отруєння. Їм діагностували харчову токсикоінфекцію та гостру кишкову інфекцію.