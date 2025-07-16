На подію з’явилися 99 претендентів, тож решту сертифікатів передадуть для вручення у громади

На Львівщині ветерани та родини загиблих захисників отримали понад 100 сертифікатів на житло. Урочисте вручення влаштували у середу, 16 липня, у «Будинку воїна», що на вул. Тараса Бобанича «Хаммера». На подію з’явилися 99 претендентів, тож решту сертифікатів передадуть для вручення у громади.

«Понад 100 людей отримали шанс на власне житло. Загалом майже 415 млн грн цього року буде спрямовано на рахунки тих, хто віддав здоров’я заради нашої свободи. До кінця року це дасть змогу придбати 162 квартири на Львівщині», – зазначив Максим Козицький.

Отримавши гроші, ветерани з інвалідністю І–ІІ груп та члени родин загиблих зможуть самостійно обрати житло для придбання. Це може бути як первинний, так і вторинний ринки.

«Насамперед – це повага від держави, чиновників, до нас, ветеранів війни, людей, які добровольцями пішли. Повага до людей, які втратили своє життя, пролили кров, заради збереження соборності та незалежності України. Це повага і памʼять про наш чин захисту», – зазначив ветеран війни Роман Козачок.

Надати такі виплати вдалося завдяки реалізації державної програми «Політика Героїв» – складової плану внутрішньої стійкості України, який представив президент Володимир Зеленський. Заступник міністра у справах ветеранів України Фархад Фархадов зазначив, що такі сертифікати цьогоріч вручають по всій Україні.

«Загалом 1587 ветеранів і членів родин загиблих героїв скористаються державною підтримкою на загальну суму 3,9 млрд грн. За попередні роки ми вже надали таку допомогу на суму 154 млрд грн, цьогоріч плануємо покрити 60% від загальної потреби», – сказав Фархад Фархадов.

Програма реалізується за підтримки Європейського Союзу в рамках Ukraine Facility – фінансової ініціативи на 2024 - 2027 роки із загальним обсягом 50 млрд євро. Її мета – підтримка України у процесі відновлення, модернізації та інтеграції до ЄС.