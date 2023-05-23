Під час події будуть збирати кошти для закупівлі броньованого реанімобіля для військових медиків

У суботу, 3 червня, у Львові відбудеться легендарний фестиваль ретроавтомобілів Leopolis Grand Prix. Під час події відвідувачі зможуть побачити автомобілі різних епох: від представників ранньої автомобільної індустрії до 70-х, 80-х і 90-х років. Про це у вівторок, 23 травня, повідомили у Львівській міській раді.

«Цьогоріч ми відновлюємо наш легендарний фестиваль. Не проводили його з 2019 року. На це були об'єктивні причини – Covid-19, а потім війна. Цьогоріч подія матиме інший формат, не буде перегонів, будемо збирати гроші для ЗСУ», – розповів організатор Роман Фернеза.

Організатори обіцяють як класичні спортивні автомобілі, так і авто з особливим дизайном та технологіями. Організатори очікують 100 автомобілів-учасників із шести країн Європи.

Серед учасників фестивалю:

ретроавтомобілі авто-фан-клубу «ЗАЗ-Козак» та десятків інших ретро-клубів України та Європи;

джип-клуб 4х4;

експонати з Київського військового музею;

спорткари 1990-их та 2000-их років та авто-клуб «Лео Львів»;

спеціальні гості – байкерські клуби «Хулігани», «Десятка», Harley Davidson, Lions.

Також у програмі заходу показові виступи від ДСНС України у Львівській області, майстер-класи з керування квадрокоптерами, курс домедичної допомоги, майстер-клас з військовій амуніції від «Школи воїна», а також виступи музичних гуртів, майстер-класи для дітей, флорбол та зона фуд-кортів.

Цьогорічний Leopolis Grand Prix буде нестандартним – вхід для відвідувачів вільний, натомість під час події будуть збирати кошти для закупівлі броньованого реанімобіля для військових медиків. Окрім того, у відвідувачів фестивалю буде унікальна можливість за донат у 200 грн проїхатись разом із власником ретро-автомобіля історичною трасою «Львівський трикутник». Реєстрація для учасників виставки з авто за посиланням.