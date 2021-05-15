«Львівські леви» зіграють проти «Вінницьких вовків»

В неділю, 16 травня, у Львові відбудеться матч Української ліги американського футболу. На стадіоні «Юність» у Парку культури «Львівські леви» (Lviv Lions) прийматимуть «Вінницьких вовків». Початок матчу о 14:00.

Це буде перший матч для львівської команди після перерви, пов’язаної з карантином. Хоча у 2020 році «Львівські леви» стали чемпіонами України з флаг-футболу.

Відзначимо, що «Львівські леви» підготувалися до старту сезону, і підписали угоди з легіонерами. До команди приєдналися Джален Конвел, Джозеф Гріффін та Ей Джей Бенсон.

«Львівські леви» виступатимуть у західному дивізіоні, де разом з ними також зіграють «Вінницькі вовки» (Wolves) та дві київські команди - «Слов’яни» (Slavs) та «Патріоти» (Patriots). Кращі дві команди вийдуть у півфінал, де зіграють проти команд зі східного дивізіону.

Варто нагадати, що в цьому сезоні виступатиме і жіноча команда «Львівських левиць» (Lviv Lioness).