У Львові відбудеться загальноміська толока

СуспільствоА. Д., сьогодні, 17:491600

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У Львові відбудеться загальноміська толока
фото ЛМР
У п'ятницю львів'яни прибиратимуть місто

У п'ятницю 30 березня о 15:00 у Львові відбудеться загальноміське прибирання. Як повідомляє прес-служба ЛМР, передвеликодню толоку проводять в межах кампанії з благоустрою міста «З нами місто розквітає». Організатори толоки планують прибрати 29 парків, орієнтовно 1,5 тис га землі, а також висадити 120 саджанців липи і кленів.

У прибиранні візьмуть участь працівники ЛМР, районних адміністрацій і ЛКП «Зелений Львів». Мешканців міста запрошують долучитись до акції, а також прибрати свої подвір'я і прибудинкову територію.

Згідно з правилами благоустрою, власники магазинів і торгово-розважальних центрів повинні самостійно прибрати прилеглу територію. Місяць озеленення, прибирання та благоустрою розпочався у Львові 12 березня і триватиме до 5 квітня.

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