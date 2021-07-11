У неділю, 11 липня, на стадіоні «Арена Львів» минає другий день перегонів радіокерованих автомоделей. Понад 80 пілотів із десяти областей змагаються за Кубок України. Подібні змагання у нашому місті влаштовують вперше, раніше їх проводили в Києві, Одесі, Харкові та Миколаєві.

«Зараз є ентузіаст, який знайшов можливість і кошти, щоб відновити цей спортивний напрям на Львівщині. Майже 70% учасників змагань – діти, наше технічне майбутнє», – говорить президент Української федерації автомодельного спорту Віктор Качур.

Львівську область презентує юний пілот Олег Мельничук.

«Ми показуємо непогані результати: у Києві перемогли достроково, зараз кваліфікувались у другій стартовій позиції», – каже його батько, організатор змагань Володимир Мельничук.

Машинками керують діти та дорослі, моделі мають електродвигуни або двигуни внутрішнього згоряння. Є автомоделі, які розганяються до 100 км/год за три секунди. Поруч із головною трасою змагань розмістились намети, де учасники готуються. Справність своєї машинки перевіряє Максим з Миколаєва.

«Я вже проїхав чотири кваліфікації, у кожній посів перше місце. Але суперники достойні, навіть дуже», – каже хлопчик.

Результатами задоволені також Анастасія з Києва та Марія з Черкас: «Ми виїжджали на подіум багато разів. Зараз важко посісти призові місця, суперники сильні. Чого точно очікуємо від цього конкурсу, то це хорошого настрою».

Пильно за турнірною таблицею спостерігають судді. Віталій Костенко зазначає: у кожного пілота є чотири спроби в кваліфікаціях, по двох найкращих формується рейтинг, відтак вони вишиковуються на стартову решітку у фіналі. Успіх залежить від кількох чинників.

«Це технічний стан моделі, пілотаж. Хтось може доїхати не тому, що зламалось авто загалом, а через один гвинт, який вилетить під час гонки. Як у "Формулі-1", тут треба максимально якісно підготувати техніку», – каже він.

В учасників є свої групи підтримки. Той, хто займався радіокерованими авто в дитинстві, сьогодні вболіває за своїх синів і дочок.

«Коли я був школярем, то їздив по всеукраїнських змаганнях із такого виду спорту. Він чудово розвиває дітей, вчить їх ставити перед собою виклики й цілі, що класно також для життя», – розповідає Юрій Кучабський.

Свої вихідні не змарнували також ті, хто прийшов подивитись на перегони.

«Ми із племінником були тут учора, але загалом спостерігаємо за подібним уперше, відкрили для себе цей спорт. Я люблю гонки "Формули-1", вболіваю років 25. Але тут емоції не менші, особливо, якщо визначено фаворитів», – ділиться враженнями глядач Тарас.

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