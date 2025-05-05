Мета заїзду – наголосити на тому, що війна триває

У понеділок, 5 травня, у Львові влаштували байкерський заїзд, присвячений 11-ій річниці створення легендарної бригади «Азов». Відбувся він під символічним гаслом «Україно, Свята мати Героїв, зійди до серця мого!».

Як раніше зазначав директор Центру надання послуг учасникам бойових дій Андрій Жолоб, мета заїзду – наголосити на тому, що війна триває, і що саме завдяки українським захисникам та захисницям ми маємо змогу жити у відносному спокої.

«Ми хочемо підтримати військовополонених, взагалі говорити про полон, бо це важливо і актуально. Багато хлопців і дівчат перебуваютьу полоні. Також хочемо вшанувати пам’ять загиблих. Це в нас вперше такий байкерський заїзд. Плануємо влаштовувати і надалі, але хочемо, щоб долучалася більша кількість людей. Хотіли б цією акцією сколихнути всю країну, щоб такі заїзди влаштовували по всій Україні», – розповіла огранізаторка заїзду.

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«Для мене особисто – це ментальний відпочинок, ментальне здоров’я. Я зі своїми друзями, які тут присутні, ми катаємо по різних точках нашої області і України. Зараз невечичким заїздом з нагоди створення “Азову” і задля вшануванням пам’яті загиблих, нагадування про полонених, вирішили долучитися», – розповів учасник заїзду Дмитро Міхалець.

Заїзд стартував від пам’ятника «Борцям за волю України», що на вул. Вітовського, біля муралу «Азовсталь». На Марсовому полі влаштували пам’ятну зупинку. Там учасники заїзду, ветерани, активісти та родини полеглих, вшанували пам’ять загиблих, підтримали родини полонених і зниклих безвісти. Фінішував байкерський заїзд біля Ратуші.