У Києві клініка репродуктивної медицини «Надія» працює вже 16 років та є відомою не лише в Україні, а й далеко за її межами. Все тому, що перша дитина у світі після пронуклеарного переносу народилась саме там. Тепер же медичний заклад «Надія» відкрив свої двері у Львові на вулиці Залізничній, 7.

У клініці працюють фахівці із великим досвідом. Вони допомагають долати непліддя будь-якої складності, навіть при попередніх невдалих спробах.

У клініці «Надія» працюють фахівці з великим досвідом

Запліднені клітини переміщують в ембріоскоп та спостерігають за їхнім розвитком в режимі 24/7. Ідентифікація ембріонів здійснюється за допомогою спеціальної системи стеження Matcher, що виключає помилки, пов'язані з людським фактором. Тож клініка репродуктивної медицини «Надія» – перша, де гарантують результат.

«Ми відрізняємося, мабуть, тим, що у нас є програма гарантованого лікування. Це програма, яка включає дуже багато послуг, тобто не потрібно сплачувати окремо за кожну з них. Ця програма гарантує або настання вагітності, або повернення коштів», – розповіла лікар-репродуктолог клініки «Надія» Юлія Маслій.

У клініці «Надія» працюють фахівці з великим досвідом

Завдяки репродуктивній клініці «Надія» щасливими батьками вже стали понад 7000 пар. Медзаклад відкритий для своїх пацієнтів у Львові в медцентрі «Монодоктор» щобудня з 09:00 до 16:00.

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