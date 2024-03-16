Саме в цьому храмі весною 1933 року охрестили Блаженнішого Любомира

У суботу, 16 березня, на фасаді храму свв. мчч. Безсрібників Косми і Дам’яна, що на вул. Лисенка, 45, відкрили та освятили меморіальну таблицю Блаженнішому Любомиру Гузару, главі і отцю Української греко-католицької церкви, почесному громадянину та уродженцю Львова.

Як повідомила Львівська міськрада, саме в цьому храмі весною 1933 року охрестили Блаженнішого Любомира. Чин благословення пам’ятної таблиці звершив глава УГКЦ Блаженніший Патріарх Святослав.



«Сьогодні маємо добру нагоду призадуматися, що таке бути охрещеним і миропомазаним. Це означає стати спорідненим із самим Богом, народитися від Бога у Тайні хрещення. Ми сьогодні просимо Блаженнішого Любомира, щоб він помолився за нас, за нашу церкву, за це місто, за усіх наших людей, які сьогодні зранені. Просимо, щоб він попросив для нас стійкості і перемоги над російським загарбником», – сказав Блаженніший Патріарх Святослав.

Від громади міста у події взяли участь заступник міського голови Львова з містобудування Любомир Зубач та директор департаменту «Адміністрація міського голови» Євген Бойко.

«Блаженніший Любомир Гузар дуже багато зробив для України і нашої церкви. Він один з тих, який творив сучасний образ нашого міста і України. Патріарх Любомир є визнаний Почесним громадянином Львова, і це найвища нагорода, яку можна надати у Львові. У Львові є вулиця Любомира Гузара, і тепер є пам’ятна дошка. Велика подяка усім, хто доклався до її створення. Нам треба шанувати пам'ять про цю велику людину і дійсно брати з нього приклад – жити по совісті і творити добрі справи», – сказав Любомир Зубач.

Також Блаженніший Патріарх Святослав освятив катехитичний клас імені Любомира Гузара, який відкрили при храмі. На урочистість завітали владики та духовенство, представники влади, жертводавці і благодійники, мешканці та гості міста Львова.