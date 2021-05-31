На вул. Володимира Великого, 40 у Львові відкрили центр для підлітків та дорослих з інвалідністю. Приміщення спеціально облаштували, щоб тутешні вихованці почувалися комфортно та отримували допомогу фахівців.

«Тут в нас є дві групи, група підлітків віком від 14 до 18 років, їх є семеро. І в нас є дорослі особи від 18 до 45 років – їх є дев'ятеро. Зараз відбувається адаптація. Насправді характерною ознакою цієї філії є те, що отримують соціальні послуги діти й дорослі з розладами спектру аутизму, з поведінковими порушеннями», – розповіла директорка центру «Джерело» Зореслава Люльчак.

Відповідно до потреб кожного склали програму та облаштували кімнати.

«В ігровій кімнаті в нас є 4 робочі зони. Це ми так продумували наперед, щоб було не більше 4-5 дітей в кожній групі і щоб вони одне одного не відволікали, є перегородки», – зазначила керівниця філії центру «Джерело» у Франківському районі Катерина Лисенко.

А ще є кімната для фізичних занять та розвитку сенсорики. Також особлива молодь вчиться мистецтва, нещодавно вони виготовляли декоративні рамки.

«Ми з міського бюджету потратили на цей ремонт, на обладнання десь 2 млн 200 тис. грн, ще 500 тис. – це кошти благодійники. І в місяць фактично це десь 120 тис. грн йде на зарплату, утримання цього приміщення. Це великі кошти», – розповів міський голова Львова Андрій Садовий.

Така філія «Джерела» вже четверта у місті. Інші працюють на вул. Кирилівській, 3А, Роксоляни, 23, Хмельницького, 195.

«Потреба таких діток, молоді є дуже велика не тільки міста, а в країні загалом. Тобто осіб з інвалідністю, до прикладу, в місті Львові є більше 30 тис. Щоправда, це є різні групи інвалідності, але потреба завжди є. Наприклад, черга в реабілітаційний центр «Джерело» завжди існує», – додав керівник міського управління соціального захисту Ігор Кобрин.

Цьогоріч збираються відкрити такий центр на вулиці Миколайчука, а також є ідея облаштувати і філію у Винниках.

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