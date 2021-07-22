З нагоди відкриття дипломатичного представництва біля львівської Ратуші підняли прапор Індонезії

У четвер, 22 липня, на вулиці Коперника, 1 у Львові відкрили почесне консульство Індонезії. Його очолив відомий ресторатор Андрій Іонов. Вперше на честь нового дипломатичного представництва біля Ратуші підняли прапор.

«Ваше місто — одне з найбільших в Україні і розвивається швидко. Воно має великий потенціал, коли говоримо про розвиток бізнесу, освіти й туризму. Думаю, індонезійський уряд зробить усе можливо, щоб ця співпраця посилювалась. Наприклад, ми щойно обговорили, наскільки Львів та місто Бандунг у Західній Яві схожі між собою», – розповів надзвичайний і повноважний посол Республіки Індонезія в Україні Юдді Кріснанді.

Андрій Іонов є почесним консулом Республіки Індонезія в Україні Андрій Іонов від листопада 2020 року.

«У нас вже є домовленості про початок передконтрактної підготовки щодо поставки в Індонезію львівських акумуляторних автобусів із заводу "Електрон". Ще ми мали переговори щодо логістики, зокрема перевезення вантажів. Перспектива — обміни студентами та творчими колективами», – розповів Андрій Іонов.

Зазначимо, що за цією ж адресою на Коперника, 1 працює кондитерська Іонових «Під золотою зіркою». Крім цього закладу, Андрій Іонов є власником кондитерської «Вероніка», ресторанів «Амадеус» і «Чорний кіт».