У центрі Львова дозволили відновити частину історичного пасажу Міколяша
Відомі ресторатори відбудують один з фрагментів першого у Львові ТРЦ
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Виконавчий комітет Львівської міської ради під час засідання 16 квітня погодив відновлення частини історичного пасажу Міколяша у центрі міста. Подружжю львівських рестораторів Андрію та Лесі Іоновим дозволили збудувати новий триповерховий будинок на місці руїн у дворі будинку на вул. Коперника.
Про відновлення пасажу Міколяша у Львові говорять уже понад 10 років. Історично у критому проході між вул. Коперника та вул. Вороного були магазини, ресторани та аптеку відомого чеського підприємця Петра Міколяша.
Виконком міської ради на засіданні 16 квітня погодив містобудівні умови і обмеження компанії «Албіс Компані» на відтворення лише фрагменту пасажу Міколяша. Йдеться про будівництво 3-поверхового будинку на місці руїн у внутрішньому подвір'ї на вул. Коперника, 1. Будинок мають відбудувати по периметру руїн, а його зовнішній вигляд буде максимально відтворювати історичну будівлю, яка колись тут існувала. Згідно з містобудівними умовами і обмеженнями, висота будинку не має перевищувати 18 метрів. За задумом інвесторів, у цьому будинку відкриють магазини, кафе та офіси.
За даними YouControl, дочірня компанія «Албіс Компані» ТзОВ «Діаніум Трейдінг Ко. Лімітед» належить подружжю відомих львівських рестораторів Андрію та Лесі Іоновим. Вони є власниками мережі закладів Veronica Family, у яку входять кав’ярні «Вероніка», «Кондитерська аптека Іонових Під золотою зіркою», ресторани «Чорний кіт», «Амадеус».
Що таке пасаж Міколяша?
Це критий прохід протяжністю 120 метрів між вул. Коперника, 1 та вул. Вороного, 6. Пасаж був одним з перших сецесійних об'єктів у Львові, споруджений у 1898—1901 роках фірмою Івана Левинського. Тут була торгова галерея з магазинами, кав’ярнями вiдoмoгo чeськoгo пiдприємця Петра Міколяша. Всeрeдинi пасажу були прeдстaвництвo фiрми «Сiтрoeн», склaді сторони вyл. Koпeрнiкa пaсaж прикрaшaв фoнтaн зi скyльптyрoю нiмфи.
Історичний вигляд пасажу Міколяша (фото з сайту «Фотографії старого Львова»)
Пасаж Міколяша був першою у Львові масштабною будівлею торгово-розважального комплексу (площа 5,7 тис. м2). До пасажу можна було потрапити з двох входів: з вулиці Коперника, 1 через браму знаменитої аптеки Міколяша та зі сторони вулиці Вороного.
Під час Другої світової війни у 1939 році на пасаж Міколяша впала німецька бомба, повністю його зруйнувавши.