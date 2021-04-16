Від історичного будинку на вул. Коперника, 1, що був фрагментом пасажу Міклояша, після війни залишились лише руїни

Виконавчий комітет Львівської міської ради під час засідання 16 квітня погодив відновлення частини історичного пасажу Міколяша у центрі міста. Подружжю львівських рестораторів Андрію та Лесі Іоновим дозволили збудувати новий триповерховий будинок на місці руїн у дворі будинку на вул. Коперника.

Про відновлення пасажу Міколяша у Львові говорять уже понад 10 років. Історично у критому проході між вул. Коперника та вул. Вороного були магазини, ресторани та аптеку відомого чеського підприємця Петра Міколяша.

Виконком міської ради на засіданні 16 квітня погодив містобудівні умови і обмеження компанії «Албіс Компані» на відтворення лише фрагменту пасажу Міколяша. Йдеться про будівництво 3-поверхового будинку на місці руїн у внутрішньому подвір'ї на вул. Коперника, 1. Будинок мають відбудувати по периметру руїн, а його зовнішній вигляд буде максимально відтворювати історичну будівлю, яка колись тут існувала. Згідно з містобудівними умовами і обмеженнями, висота будинку не має перевищувати 18 метрів. За задумом інвесторів, у цьому будинку відкриють магазини, кафе та офіси.

За даними YouControl, дочірня компанія «Албіс Компані» ТзОВ «Діаніум Трейдінг Ко. Лімітед» належить подружжю відомих львівських рестораторів Андрію та Лесі Іоновим. Вони є власниками мережі закладів Veronica Family, у яку входять кав’ярні «Вероніка», «Кондитерська аптека Іонових Під золотою зіркою», ресторани «Чорний кіт», «Амадеус».

Що таке пасаж Міколяша?

Це критий прохід протяжністю 120 метрів між вул. Коперника, 1 та вул. Вороного, 6. Пасаж був одним з перших сецесійних об'єктів у Львові, споруджений у 1898—1901 роках фірмою Івана Левинського. Тут була торгова галерея з магазинами, кав’ярнями вiдoмoгo чeськoгo пiдприємця Петра Міколяша. Всeрeдинi пасажу були прeдстaвництвo фiрми «Сiтрoeн», склaді сторони вyл. Koпeрнiкa пaсaж прикрaшaв фoнтaн зi скyльптyрoю нiмфи.

Історичний вигляд пасажу Міколяша (фото з сайту «Фотографії старого Львова»)

Пасаж Міколяша був першою у Львові масштабною будівлею торгово-розважального комплексу (площа 5,7 тис. м2). До пасажу можна було потрапити з двох входів: з вулиці Коперника, 1 через браму знаменитої аптеки Міколяша та зі сторони вулиці Вороного.

Під час Другої світової війни у 1939 році на пасаж Міколяша впала німецька бомба, повністю його зруйнувавши.