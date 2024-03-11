Консульство запрацювало на вул. Героїв УПА

У Львові офіційно запрацювало Почесне консульство Словацької Республіки. Його у понеділок, 11 березня, відкрили за участі Надзвичайного і Повноважного посла Словаччини в Україні Марека Шафіна, Генерального консула Словаччини в Ужгороді Павола Паніса. Про це повідомив департамент міжнародної технічної допомоги та міжнародного співробітництва ЛОВА.

Почесним консулом Словацької Республіки у Львові став Юрій Переста – заслужений лікар України, засновник благодійного фонду «Хірургічна стоматологія», почесний професор вищого приватного навчального закладу «Львівський медичний університет».

«У роботі звертатиму увагу на розширення звʼязків між нашими країнами у галузі вищої освіти, культури. Та найважливіше – сьогодні хочу анонсувати надання гранту на суму 10 тисяч євро для закупівлі необхідного медичного обладнання для військового шпиталю», – зазначив Юрій Переста.

Раніше голова ОВА анонсував співпрацю Львівщини та Словаччини у медичній і освітній галузі, чим займається консульство. Йдеться про підписання договорів між навчальними закладами області та Словаччини, визнання дипломів, відкриття філій наших медичних навчальних закладів у Словаччині та навчання української молоді у Словацькій Республіці.

Головний офіс консульства розташований на вул. Героїв УПА, 73 Ж. Громадяни можуть звертатися із заявами з понеділка до середи. Години прийому: з 09:00 по 12:00. Телефон для довідок: 0678907444.