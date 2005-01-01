У Львові відкрили центр обслуговування клієнтів «Львівобленерго»

ЕкономікаЮрій Герун, 22 грудня, 18:39 9350

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До Дня енергетика на вул. Шевченка, 1 запрацював новий центр обслуговування клієнтів ПрАТ «Львівобленерго».

«Клієнт приходить з певним запитанням, обирає дану пропозицію, наприклад, оформлення пільг і отримує квиточок, а на квиточку є номер чеку», – пояснює операторка центру обслуговування клієнтів Іванка Стецик.

Окрім юридичних клієнтів, центр прийматиме побутових споживачів – як зі Львова, так і з області. Клієнти зможуть отримати тут усі види послуг.

«Подача показників, вияснення питаннь по рахунках, отримання рахунків, вияснення питання по пільгах, субсидіях – весь спектр питань після отримання рахунку до ПрАТ "Львобленерго"», – каже директор з електропостачання ПрАТ «Львівобленерго» Костянтин Ющак.

У центрі працюють шість універсальних операторів та начальник відділення. Вони зможуть щодня приймати до сотні клієнтів.

«Щоб людина могла прийти і в нормальних умовах задати питання, отримати вичерпні відповіді й задоволеною піти, для цього підготували дитячу кімнату до приходу батьків, так само передбачили доступ до центру людей з інвалідністю», – говорить голова правління ПрАТ «Львівобленерго» Володимир Матвіїшин.

Окрім цього на виході із центру кожен клієнт може оцінити якість обслуговування на спеціальному табло.

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