У Львові відкрили новий торгово-розважальний центр Spartak

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У п’ятницю, 15 березня, на вул. Гетьмана Мазепи, 1Б у Львові відкрився Спортивно-торгово-розважальний центр (СТРЦ) Spartak. Святкова програма відкриття центру, який збудувала фірма Дубневичів, триватиме впродовж трьох днів — 15-го, 16-го та 17-го березня. Серед покупців розігруватимуть авіаквитки у Мілан, політ на повітряній кулі, гіроборди, спортивний інвентар та ін.

Комплекс збудували на території занедбаної навчально-спортивної бази «Спартак». Загальна орендна площа СТРЦ Spartak складає близько 23 тис. м2. Зараз в оренду здали 90% площі. У комплексі розміщуватимуться брендові магазини, ресторани, 7-зальний кінотеатр Multiplex та найбільший у Західній Україні спорткомплекс Sportlife.

У торговій галереї працюватиме магазин побутової техніки та електроніки Comfy, а також хобі-маркет Akvarel N, у якому буде розважальний центр, Brocard, Esotiq, «Золотий Вік», СЮФ, Roshen, Triumph, Giulia, хімчистка «Чисто», Eva та аптека. Тут розміщуватиметься заклад NOA, ресторани здорового харчування Tomatina і Avocado, а також Express Buffet, The М'ясо, Львівські круасани та ін.

Як повідомила ZAXID.NET керівниця відділу маркетингу СТРЦ Spartak Тетяна Альховська, у перший день відкриття, 15 березня, у комплексі відкрилася більша частина закладів. Офіційний початок святкової програми о 12:00. У день відкриття у СТРЦ Spartak облаштували Kind zone, на якій для дітей працюватимуть аніматори, ігрова та фотозони. Виступатимуть Dj Miyа, Dj Gooch Brown та Dj Garry Shumov.

«У п’ятницю гості зможуть поспілкуватись зі шпажисткою Яною Шемяткіною, а в неділю — з боксером Андрієм Котельником. В ексклюзивному форматі «Jazz» запрацювала мережа «Сільпо», у продуктовому залі якої встановлять рояль. Також відкрився 7-зальний кінотеатр Multiplex. У перший день у рамках акції «Кіношара» усі охочі зможуть безкоштовно переглянути фільми», — розповіла Тетяна Альховська.

Фото відділу маркетингу СТРЦ Spartak та Євгена Кравса

Перші гості комплексу зможуть взяти участь у розіграші подарунків. За покупки від 1000 грн даруватимуть авіаквитки у Мілан в обидві сторони, політ на повітряній кулі, складні велосипеди, гіроборди, спортивний інвентар, подарункові сертифікати та ін.

Нагадаємо, девелопером проекту ТРЦ Spartak є ТзОВ «Львівбудмакс-Інвест». За даними YоuControl кінцевими бенефіціарними власниками ТзОВ «Львівбудмакс-Інвест» є дружина Ярослава Дубневича — Наталя Дубневич та донька — Роксолана Пиртко.

Раніше ZAXID.NET детально описував проект СТРЦ Spartak, який збудували на місці занедбаної спортивної бази «Спартак», яку у 2008 році Львівська облрада продала тодішньому депутату облради Ярославу Дубневичу за 4,2 млн грн. Спочатку тут планували збудувати льодову арену, відкриті спортивні майданчики, гостьові апартаменти, басейн та спортзал. Однак у січні 2015 року стало відомо, що замість льодової арени планують будувати житло. Втім, улітку 2018 року року виконком Львівської міськради затвердив містобудівні умови на будівництво льодової арени, яку обіцяють відкрити у 2022 році.