У Львові відновлюють місток між вул. Винниченка і оборонним муром монастиря Бернардинів
Новини Львова від ZAXID.NET за 3 жовтня
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У четвер, 3 жовтня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Терміново оперували через важку травму. У лікарні святого Пантелеймона врятували 18-річного хлопця, який був у ДТП з буйволом.
- Блокування роботи е-квитка. Львівська ОВА розірвала договір з перевізником, який обслуговував автобусний маршрут Шептицький-Радехів.
- Прохід закрили. У Львові взялися ремонтувати пішохідний місток між вул. Винниченка і оборонним муром монастиря Бернардинів.
- Ярмарок ветеранського бізнесу. Він об’єднає близько двох десятків підприємств, які заснували ветерани та їхні родини.
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