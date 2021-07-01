Вузол обліку газу для найбільшого в Європі заводу Kronospan

На львівському заводі RGC Production виготовили вузол обліку газу (ВОГ) вагою 9 тон. Унікальна конструкція змонтована для найбільшого в Європі заводу Kronospan, світового лідера в галузі виробництва високоякісних деревних плит і суміжної продукції. Завод розташований у Рівному.

Створений ВОГ забезпечуватиме облік природного газу.

Конструкція, довжиною 17 метрів, складається з шафи дволінійного обліку (10005 х 1805 х 1940 мм) та лінії експресконтролю (7035 х 1805 х 1940 мм).

Габарит конструкції настільки великий, що працівники заводу провели фінальне складання просто неба.

Фото АТ «Львівгаз»

Для транспортування на місце призначення використали два великогабаритних авто.

Львівський завод з виготовлення обладнання для газорозподільних і газотранспортних систем ще з 2019 року виготовляє найпотужніші ШГРП та ВОГ, чим забезпечує газифікацію не лише в Україні, але й у країнах Європи.