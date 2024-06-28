У п’ятницю, 28 червня, у Львові у парку «На валах» створили найбільшу солодку копію книги Конституція України. Зробили це з нагоди Дня Конституції України. Інсталяцію виклали з близько 3400 кексів та печива. Їх розмістили на спеціальній основі у формі обкладинки. Жовто-блакитні кекси розмістили у вигляді українського прапора, а надпис відтворений шоколадним печивом. Представниця Книги світових рекордів України Ганна Крисюк офіційно зафіксувала рекорд та вручила організаторам, кондитерській компанії Biscotti, офіційний диплом. Рекордні кекси та печиво планують передати військовим, які проходять лікування у Львівському обласниому госпіталі ветеранів війн та репресованих імені Юрія Липи, а також іншим реабілітаційним центрам Львова й області.

Фото: Facebook Львівської обласної ради