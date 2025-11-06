У Львові військових із травмами головного мозку реабілітують на спеціальному симуляторі, який розробив стартап Dofamine спільно з Львівською політехнікою. Симулятор зчитує електричні сигнали мозку через датчики на голові й перетворює їх на команди для керування автомобілем – прискорення чи гальмування залежно від рівня концентрації пацієнта.

У Центрі здоров'я мозку Unbroken відбувається заняття з реабілітації військових із травмами головного мозку. Пацієнт – 27-річний Василь Шпік. Він зазнав мінно-вибухового поранення, отримав черпно-мозкову травму середнього ступеня важкості, поранення лівої ноги. Заняття відбувається на симуляційному апараті. Спершу пацієнту одягають на голову датчики, які зчитують та фіксують скорочення м'язів і прийняття рішень. Далі пацієнт береться керувати автомобілем лише кермом, а швидкість руху і гальмування він регулює за допомогою мозку. Щоб пришвидшитися потрібно напружитися і сконцентруватись, а щоб загальмувати – навпаки розслабитися.



«Зараз ми відпрацьовуємо швидкість прийняття рішень, показники уваги, концентрації та пам'яті», – пояснив лікар Центру здоров'я мозку Unbroken Андрій Заневич.



Симуляційний апарат для Центру здоров'я мозку Unbroken розробив і передав стартап Dofamine спільно з науковим парком Львівської політехніки.

«До нас в майстерню прийшов лікар з реабілітаційного центру Unbroken і сказав, що це їм потрібно. Тут є гоночний симулятор, більш спокійний симулятор вантажівки й американських гірок. Ще в планах зробити симулятор каное», – розповів представник стартапу із виробництва рухомих симуляторів Dofamine Дмитро Дубачев.



Медики кажуть, симулятор буде корисний при посттравматичних стресових розладах, черепно-мозкових травмах у військових – усіх тих станах, які призводять до втрати нейронних зв’язків. Наразі апарат тестують. Медики відстежуватимуть динаміку після занять на симуляторі і робитимуть висновки щодо реабілітації та лікування.

«У пацієнтів з ПТСР є певні проблеми, вони можуть бути не спокійні, в них порушений сон, в них є погані згадки про війну і на фоні цього всього вони поводять збуджено і агресивно. Є різна симптоматика і важкість хвороби. За рахунок цього ми будемо натреновувати головний мозок, щоб він функціонував краще, щоб відновлювалися нейронні зв'язки, пацієнт став спокійнішим і приймав виважені рішення і проходити певні ситуації», – пояснив лікар Центру здоров'я мозку Unbroken Андрій Заневич.



Військовий Василь Шпік зазначає, що враження після заняття на симуляторі – дуже позитивні.

«Я вважаю, що це дуже перспективна процедура. Я на нейрофідбек ходжу вже тривалий час і дуже хотів спробувати на цьому симуляторі, щоб мозком керувати автомобілем. Дуже круто», – сказав військовий на реабілітації Василь Шпік.



Стартап Dofamine разом із Львівською політехнікою планують удосконалювати симулятор, адже через війну чимало пацієнтів потребують реабілітації за допомогою такого пристрою.