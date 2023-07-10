Військовослужбовцю загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років

У понеділок вранці, 10 червня, у Львові трапилася ДТП. Військовослужбовець наїхав на жінку на пішохідному переході, від отриманих травм вона померла. Про це повідомили у ДБР Львівщини.

Аварія трапилася на вул. Городоцькій, 217. Водій автомобіля Fiat наїхав на 28-річну жінку, яка переходила дорогу на пішохідному переході. Від отриманих травм вона загинула.

«Працівники ДБР розпочали розслідування за фактом ДТП у Львові. Автомобіль, за кермом якого перебував військовослужбовець , на пішохідному переході збив 28 -річну дівчину. Трагедія сталася у понеділок близько 08:30 ранку», – повідомляє ДБР Львівщини.

Зазначимо, на автомобілі, який збив жінку є позначка мережі такcі Opti. Однак наразі невідомо, чи водій таксував. У компанії Opti на інцидент поки не відреагували.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, розпочали кримінальне провадження (ч.2 ст 286 КК України). Передбачене статтею покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.