У Львові визначають наймайстерніших велосипедистів України

У Львові дев’ятирічні футболісти позмагалися за путівку на престижний міжнародний турнір

Львівська борчиня Оксана Чудик розповіла про шлях до «срібла» на Юнацькій Олімпіаді

У Львові стартував останній в цьому році чемпіонат України з велоспорту на треку. Змагання зібрали майже 250 атлетів.

Роверисти налягатимуть на педалі до понеділка, 29 жовтня. За цей час встигнуть помірятися силами і у спринтерських, і в темпових дисциплінах.

Зокрема, велосипедисти змагаються у командному спринті. На протилежних сторонах треку одночасно стартують 2 команди. Кожен із гонщиків веде свою команду по одному колу, а потім сходить із дистанції. Роль лідера перебирає на себе наступний член колективу.

Учасник Василь Винницький розповідає: «Моєю роботою було дуже швидко розігнати свій круг». Його напарник Олег Ярмолаєв продовжує: «Результати після кожного кола додаються. Тому швидкість має бути максимальна». Максим Чайковський додає: «А я фінішував. Тож моїм обов’язком було викластись наповну».

Перевірити свої сили на львівському треку зібралися атлети різних груп. Від молодших юнаків та дівчат, тобто учасників віком 11-12 років. До топових спортсменів у дорослій категорії. До речі, кидають виклик суперникам і гості з Білорусі. Змагаються поза конкурсом.

Чемпіон світу серед юніорів львів’янин Олег Канака говорить: «Ці змагання ‒ це зміна атмосфери. Щоб не було нудно тренуватися, краще поїздити з конкурентами на швидкості».

Віце-президент обласної федерації велоспорту Володимир Набойщиков каже: «Для збірної України ‒ це підготовка до етапу Кубка світу, який відбудеться в кінці листопада в Берліні. А для решти гонщиків ‒ це набір рейтингових очок, який підводять в кінці року».