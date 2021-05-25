Більшість проектів-переможців стосуються ремонтів у навчальних закладах, лікарнях та закупівлі обладнання для комунальниїх підприємств

У конкурсі проектів регіонального розвитку Львівської обласної ради обрали 32 переможців від місцевих громад області. З бюджету області на їх реалізацію передбачили майже 50 млн грн.

Як повідомив заступник голови Львівської обласної ради Юрій Холод, у вівторок, 25 травня, конкурсна комісія обрала 32 проекти від місцевих громад, які отримають фінансування з обласного бюджету. Загалом обласна рада передбачила 49,8 млн грн на дофінансування різних проектів.

Такий конкурс проектів регіонального розвитку цьогоріч відбувся вперше. Він передбачає реалізацію проектів на суму від 1,5 млн грн. До 8 червня місцеві громади ще мають підтвердити співфінансування цих проектів.

Загалом у конкурсі перемогли проекти 30 місцевих громад Львівщини:

капітальний ремонт центральної території міста на просп. Шевченка від буд. №18 до буд. №26 із створенням безбар’єрного простору (Новий Розділ) – 2 млн грн;

придбання та монтаж комплектів відеоспостереження у населених пунктах Тростянецької та Розвадівської громад Стрийського району – 3 млн грн;

запровадження системних підходів до питань благоустрою та санітарної очистки на території населених пунктів Добромильської та Бісковицької територіальних громад Самбірського району – 2,5 млн грн;

реконструкція водопостачання житлового масиву «Заріччя» з метою якісного забезпечення послугами існуючих абонентів та двох проектованих мікрорайонів для учасників ООС (АТО) в Золочеві – 2,7 млн грн;

придбання автогрейдеру для Миколаївської територіальної громади – 2,6 млн грн;

закупівля комунальної техніки для КП «Міське комунальне господарство» Городоцької ОТГ;

придбання спецтехніки для відновлення дорожнього покриття у Стрийську ОТГ – 2,2 млн грн;

реконструкція систем водопостачання та водовідведення центральної частини смт Славське – 3 млн грн;

капітальний ремонт вуличного освітлення смт Шкло Новояворівської міської ради – 1,9 млн грн;

придбання сміттєвоза для Белзької територіальної громади – 1,8 млн грн;

придбання екскаватора для обслуговування доріг та інженерної інфраструктури Оброшинської сільської ради – 2,7 млн грн;

придбання спеціалізованої техніки для комунального підприємства «Сколівське ВКГ» у Сколівській ОТГ – 4,7 млн грн;

реконструкція вуличного освітлення в селі Верхня Стинава Стрийського району – 1,7 млн грн;

закупівля спеціалізованого автомобіля сміттєвоза для Самбірського комунального підприємства «Об’єднане» – 3,2 млн грн;

реконструкція Козівського опорного закладу загальної середньої освіти – ліцею ім .М. Гаврилка з влаштуванням транспортабельної котельні – 2,5 млн грн;

капітальний ремонт даху спального корпусу Буського ЗЗСО-гімназії ім. Є. Петрушевича – 3,8 млн грн;

реконструкція покрівлі Бориславського закладу загальної середньої освіти I-III ступенів №1 – 4,5 млн грн;

капітальний ремонт фасаду Нижньобілківського ЗЗСО І-ІІ ст. в селі Нижня Білка Підберізцівської ОТГ – 3,2 млн грн;

закупівля цифрового рентген апарату С-дуга для травматологічного відділення у Стрийську ОТГ – 3,1 млн грн;

капітальний ремонт частини приміщення приймального відділення з влаштуванням засобів безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення КМП «Буська центральна районна лікарня» – 1,7 млн грн;

будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини у Солонківській ОТГ – 6,8 млн грн;

капітальний ремонт будівлі та благоустрій території інфекційного відділення КНП «Сокальська РЛ» – 3,4 млн грн;

заміна лікарняного ліфта у Пустомитівській районній лікарні – 1,6 млн грн;

реконструкція приміщень КНП «Кам'янка-Бузька центральна районна лікарня» під діагностично-консультативне відділення – 2,8 млн грн;

реконструкція каналізаційних очисних споруд в смт Новий Яричів Кам’янка–Бузького району – 6 млн грн;

будівництво каналізаційних мереж в селі Солонка Пустомитівського району – 5 млн грн;

капітальний ремонт внутрішніх приміщень Пустомитівської школи мистецтв – 3,2 млн грн;

капітальний ремонт будівлі дитячого садку в селі Бабина Самбірського району - 4,4 млн грн;

будівництво(парку розваг для дітей та молоді за церквою Петра і Павла в селі Зимна Вода – 10,6 млн грн;

реконструкція будівлі басейну ДЮСШ «Тризуб плюс» в селі Давидів – 24,5 млн грн;

реконструкція адміністративної будівлі під ЦНАП та соціальні служби в Боринській селищній раді Самбірського району – 2,5 млн грн;

капітальний ремонт приміщень дитячого садка в селі Віжомля Яворівського району – 5 млн грн.

Нагадаємо, у лютому цього року Львівська обласна рада прийняла комплексну програму регіонального розвитку Львівщини на 2021 – 2025 роки. Ця програма передбачає проведення трьох конкурсів для місцевих громад: конкурс проектів місцевих ініціатив (від 100 тис грн), конкурс проектів регіонального розвитку (від 1,5 млн грн), реалізація стратегічних проектів (від 25 млн грн).