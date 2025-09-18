У четвер, 18 вересня, у Львові відбувся перший загальноміський ярмарок професій «Work Fest Lviv. Знайди свою справу», присвячений робітничим спеціальностям у сфері житлово-комунального господарства. До заходу долучились сотні школярів, мешканці та ветерани.

Ярмарок влаштували у Міжрегіональному вищому професійному училищі автомобільного транспорту та будівництва, що на вул. Пулюя. Учасники, серед яких багато дев'ятикласників, мали змогу спробувати себе у таких професіях як: сантехнік, електрик, зварювальник, покрівельник, муляр/штукатур, столяр/реставратор по дереву, бруківник, плиточник, вітражист.

Загалом у програмі майстер-класи на сучасному обладнанні, презентації навчальних програм коледжів і профтехів, інформація про курси перекваліфікації. Таку подію у Львові влаштували, щоб популяризувати профтехи – не лише серед школярів, а й дорослих, ветеранів, які зараз тимчасово безробітні.

«Наочний метод працює найкраще. Коли люди можуть прийти, попробувати, прощупати. Говорити можна багато, але найкраще пробувати руками. Наше завдання, загалом завдання і візія міста – показати, що в профтеху майбутнє нашої країни. Тому що воно генерує і нашу економічну стабільність, і допомагає показати, що в профтехах навчаються одні з найкращих дітей, які роблять свідомий вибір на користь нашої держави», – розповів начальник відділу професійної освіти департаменту освіти та культури Львівської міської ради Богдан Іванусь.

До ярмарку професій долучилися п’ять профтехів Львова, окрім училища автотранспорту, де й відбулася подія, можна було ознайомитися і з закладами: «Інформаційно-комп'ютерних технологій», сфери обслуговування та поліграфії, училищем №20 та художнім коледжем. А у фоє – детальніше дізнатися про роботу на Львівських комунальних підприємствах.

«Тут є декілька комунальних підприємств. Тут є “Львівсвітло”, ШРП наших районів, ЛКП наших районів. Найбільший брак в нас зараз робітничих професій, професій, які на сьогодні є дефіцитними. Зараз важко знайти людину, яка може працювати на вишці, яка зможе сісти на навантажувач. Нам потрібні молоді люди, і не тільки молоді», – зазначила директорка департаменту житлового господарства та інфраструктури Оксана Пригода.

Окрему увагу приділили підтримці ветеранів та учасників бойових дій, які зможуть здобути нові професії та реалізувати себе у громаді.