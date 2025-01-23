Учні львівського училища ремонтують автомобілі для ЗСУ
Новини Львова від ZAXID.NET за 23 січня
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У четвер, 23 січня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Запрацює до кінця року. Будівництво сміттєпереробного заводу оглянув міський голова.
- На Львівщині побільшало захворювань на лептоспіроз. Були навіть два летальні випадки.
- Твоя кров може врятувати. Львів'ян закликають стати донорами для ветеранів та ветеранок, які перебувають на лікуванні у Superhumans Center.
- Навчаються і практикують. Учні львівського училища допомагають ремонтувати автомобілі для ЗСУ.
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