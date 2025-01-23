Олег Кузенко загинув ще 26 березня 2022 року під Попасною на Луганщині, але майже три роки вважався безвісти знииклим

На фронті загинув депутат Львівської облради шостого скликання Олег Кузенко. Старший солдат вважався безвісти зниклим із березня 2022 року, проте лише зараз підтвердилось, що він загинув.

Як повідомила Львівська облрада 23 січня, Олег Кузенко був депутатом ЛОР у 2010-2014 роках (ВО «Свобода»), активним громадським та політичним діячем.

«До Небесного Легіону відійшов Герой Кузенко Олег Васильович, 1967 року народження. Старший механік-водій механізованого відділення механізованого взводу механізованої роти механізованого батальйону військової частини А0998. Старший солдат Олег Кузенко вважався зниклим безвісти з березня 2022 року. І ось надійшла трагічна звістка, що Воїн загинув», – повідомили у ВО «Свобода».

Голова Новороздільської громади Ярина Яценко повідомила, що 55-річний Олег Кузенко загинув 26 березня 2022 року під Попасною на Луганщині.

«Орки повернули його останки під час репатріації (обміну тілами загиблих). Тож через майже через три роки зустрічатимемо Героя у Новому Роздолі. Активний громадянин, патріот, депутат Львівської обласної ради VI скликання. Від імені всієї громади приношу співчуття рідним і близьким загиблого», – написала Ярина Яценко.