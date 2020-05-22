У Львові влаштують день з екскурсіями та кавою за принципом «дві за ціною однієї»

У суботу, 30 травня, у Львові проведуть акцію «Для своїх»: мешканці міста зможуть відвідувати екскурсії, музеї під відкритим небом та купувати каву у міських кав’ярнях, заплативши лише за одного з двох відвідувачів. Акцію анонсував заступник міського голови Львова з питань розвитку Андрій Москаленко.

За словами Москаленка, 30 травня львів’яни зможуть відвідати понад 50 екскурсій містом вдвох, заплативши лише за один квиток. Ця акція буде поширюватись і на відкриті міські музеї – «Шевченківський гай» та «Територію Терору».

Окрім того, до акції долучиться частина міських кав’ярень. Відвідувачі закладів зможуть купити дві кави, заплативши лише за одну.

За словами Москаленка, мета такої акції – відновити для мешканців міста львівську атмосферу. Акція відбуватиметься із дотриманням усіх правил карантину.

Москаленко зазначив, що повний перелік екскурсоводів та кав’ярень, які долучаються до акції, опублікують в понеділок, 25 травня.