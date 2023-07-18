Водій їхав на великій швидкості

У понеділок, 17 липня, у Львові трапилася ДТП між трьома автомобілями. Одна з машин знесла електроопору. В аварії постраждав 19-річний пасажир.

«28-річний мешканець Рівненщини, керуючи автомобілем Audi A6, не стежив за дорожньою обстановкою, не дотримався безпечної дистанції, внаслідок чого здійснив зіткнення із автомобілем Skoda Fabia, зніс електроопору та наїхав на автівку Ford Escort», – повідомили у патрульній поліції Львова.

ДТП сталася близько 22:00 на вулиці Богдана Хмельницького у темну пору доби і сильну зливу. Однак, як зафіксували камери спостереження, водій їхав на великій швидкості. Першою він вдарив машину, що зупинилася на червоне світло світлофора, потім ще одну автівку, а після того повалив стовп.

19-річного пасажира автомобіля Skoda Fabia доставили у лікарню. Обставини аварії встановлюватимуть слідчі.